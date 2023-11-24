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Samsun'da 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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