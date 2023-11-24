Samsun'da 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste yaptıkları aramada 30 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN