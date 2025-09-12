Haberler

Samsun'da 3 Yaşındaki Çocuk Salıncakta Hayatını Kaybetti

Samsun'da 3 Yaşındaki Çocuk Salıncakta Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isterken asılı kaldı. Kardeşi tarafından fark edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde evlerinin bahçesinde koltuğun üzerine çıkıp, kurulu olan salıncağın ipini boynuna dolayarak sallanmak isterken asılı kalan Eymen Asaf Özcan (3), hayatını kaybetti.

Olay, 11 Eylül'de Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi. Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı.

Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.'ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan'ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
