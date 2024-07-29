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Samsun'da 3 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 10 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 10 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine, E.C.Y'nin (26) kullandığı aracı İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durdurdu.

Gözaltına alınan zanlının aracında ve Cedit Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapan ekipler, 3 milyon 10 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

E.C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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