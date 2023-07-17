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Samsun'da 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da polisin yaptığı operasyonda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

SAMSUN'da polisin yaptığı oqperasyonrda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adreslerinde uyuşturucu madde sakladıkları bilgisi üzerine 4 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, dün Mücahit K., Caner S., E.M. ve A.E.S.'yi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 7 paket halinde 3 kilogram 248 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,11 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 435 lira para ele geçirildi.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Mücahit K. ve Caner S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.M. ve A.E.S ise savcıya verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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