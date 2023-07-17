Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu ele geçen 3 kilo 248 gram bonzai ile ilgili 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu ele geçen 3 kilo 248 gram bonzai ile ilgili 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu şüpheli M.K., C.S., E.M. ve 16 yaşındaki A.E.S. isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığını tespit etti. Narkotik polisi, şüpheli şahısların uyuşturucu maddeyi sakladıkları alana gelmesi üzerine onları gözaltına aldı. Soruşturmanın devamında tespiti yapılan bölgede ve şahısların üzerinde narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramada; 7 paket halinde 3 kilo 248 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 0,11 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 435 TL ele geçirdi.

Yaşı küçük olan A.E.S. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma çerçevesinde M.K., C.S., E.M. ve A.E.S bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.E.S ve E.M. serbest bırakılırken, M.K. ve C.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN