Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Hastane Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 3 kişiyi binadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.???????
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel