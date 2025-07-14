Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da 3 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Hastane Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen 3 kişiyi binadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.???????

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu 2 dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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