Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada, "yasa dışı bahis oynamak " suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası bulunan E.N, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.C. ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası olan M.K. yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title