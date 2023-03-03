Samsun'da 3 firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmada, "yasa dışı bahis oynamak " suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası bulunan E.N, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.C. ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası olan M.K. yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Güncel