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Samsun'da 3 Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

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Samsun'da jandarma ekipleri, aranan 3 hükümlüyü saklandıkları evde yakaladı. G.Y. ve R.T. uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından, M.T. ise terör soruşturmasından aranıyordu.

Samsun'da jandarma ekiplerince aranan firari 3 hükümlü, saklandıkları evde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu ile mücadele ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 22 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.Y. (25), "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 21 gün hapis cezası bulunan R.T. (25) ile İstanbul'da hakkında yürütülen terör soruşturmasından dolayı yakalama kararı bulunan M.T'yi (23) yakaladı.

G.Y. ve R.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.T. ise dosyasının bulunduğu mahkemede hazır edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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