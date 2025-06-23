Samsun'da 3 Bin 500 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 21 yaşındaki D.A.C.Z'ya ait adreste 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Atakum ilçesinde şüpheli D.A.C.Z'ya (21) ait adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelinin aracı ve ikametinde yapılan aramada, 3 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel