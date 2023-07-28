Samsun'da 3 araçlı trafik kazasında sürücü yaralandı

Samsun'da meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında yol kenarındaki refüje çarparak otomobili kullanılmaz hale gelen bir sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 55 AHT 291 plakalı otomobili kullanılan Rıdvan A. (21) önünde seyir halinde olan 2 otomobili geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada seyir halinde olan 1 kamyonete ve 1 otomobile çarpan sürücü refüje çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN