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Samsun'da 3 Araçlı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Samsun'da 3 Araçlı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

S.Ö'nün kullandığı 55 LZ 217 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, sola dönmek isteyen M.S. yönetimindeki 55 AHN 839 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, H.A. idaresindeki 55 EZ 397 plakalı otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan N.G. ve E.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince 19 Mayıs ve Bafra ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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