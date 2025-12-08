Samsun'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Fatih Mahallesi Korhan İkiz Bulvarı üzerinde Doğukan Karabağ yönetimindeki 55 DE 744 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Burak Türkmen idaresindeki 55 BP 445 plakalı otomobille çarpıştı.

Karabağ'ın aracı önde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CFE 601 plakalı otomobile de çarptı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Türkmen idaresindeki otomobil yan yattı.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ile Karabağ'ın kullandığı araçta bulunan Engin Şahin ve İbrahim Serhat Önder sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.