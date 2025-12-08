Haberler

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 aracın karışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Fatih Mahallesi Korhan İkiz Bulvarı üzerinde Doğukan Karabağ yönetimindeki 55 DE 744 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Burak Türkmen idaresindeki 55 BP 445 plakalı otomobille çarpıştı.

Karabağ'ın aracı önde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CFE 601 plakalı otomobile de çarptı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Türkmen idaresindeki otomobil yan yattı.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ile Karabağ'ın kullandığı araçta bulunan Engin Şahin ve İbrahim Serhat Önder sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına karşılıklı gol var oynamış

Bahis skandalında şok detaylar! Kulüp başkanı kendi maçına...
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti: Eşim tarafından darp edildim
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı 'beraberlik' için anlaşmış

Şut bile çekilmeyen maç! Meğer 2 başkan her şeyi önceden planlamış
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
title