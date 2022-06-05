Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Samsun'un Terme ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Samsun'dan Ordu istikametine giden Zeki Oral'ın kullandığı 53 K 4274 plakalı kamyon, Terme eski devlet hastanesi kavşağında önce Zeynep Sezgül yönetimindeki 34 NK 0998 plakalı otomobille, ardından Tuğba Yeşilyurt idaresindeki 52 ACN 328 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Sezgül (30) ile beraberindeki Ümmihan Sezgül (60) ve Ahmet Sezgül (61) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Terme Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Ahmet Sezgül kurtarılamadı. AA / İlyas Gün - Güncel Devlet Hastanesi Zeki Oral Samsun Ordu Güncel Haberler

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