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Samsun'da 3 Araç Çarpıştı, Güvenlik Kamerasında Anlık Görüntüler

Samsun'da 3 Araç Çarpıştı, Güvenlik Kamerasında Anlık Görüntüler
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, 3 aracın kavşakta çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda hasar gören araçlar ve kaza anı izlenebiliyor.

SAMSUN'da 3 aracın çarpıştığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim'de saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ile plakaları bilinmeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, bu sırada başka bir hafif ticari araca çarptı. 3 araçta hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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