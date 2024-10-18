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Samsun'da 3 Araç Çarpıştı: Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Samsun'da 3 Araç Çarpıştı: Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kavşakta gerçekleşen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SAMSUN'da 3 aracın çarpıştığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim'de saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ile plakaları bilinmeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, bu sırada başka bir hafif ticari araca çarptı. 3 araçta hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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