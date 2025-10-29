Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

SAMSUN'da 29 Cumhuriyet Bayramı'nın 102'inci yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamada askeri bando, halk oyunları ve bayrak yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Cumhuriyet Bayramı programına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'TÜM MİLLETİMİZİN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN'

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, şunları söyledi"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 102'inci yılını hep birlikte büyük bir heyecan, gurur ve iftiharla idrak ediyoruz. Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş ve medeniyet inşa etmiş olan Aziz Türk milleti, her daim barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis etmiştir. Asırlar boyunca bu değerler üzerine hüküm süren Osmanlı Devleti Dönemi'nde huzur ve güvenin hakim olduğu coğrafyalar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte emperyalist güçlerin zulmüne maruz kalmıştır. Bir asır önce ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş, aziz milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsunlularla birlikte atmıştır. İşgal kuvvetlerinin takibini kırmak için 25 Mayıs'ta Havza'ya geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün kaldığı Havza Atatürk Evi de, Milli Mücadele'nin ilk karargahı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk kıvılcım olarak kabul edilen Havza Genelgesi bu tarihi mekanda hazırlanmıştır. İstanbul Hükümeti ve İtilaf devletleri temsilcilerine telgraflar çekilerek işgallerin protesto edilmesi ve işgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenmesi gibi işgallere karşı en net maddelerin yer aldığı ve milli direniş bilincinin ilk defa uyandırıldığı genelge olarak tarihe geçen Havza Genelgesi ile birlikte ülkemizin dört bir yanında yürütülen mücadele milli ve ulusal bir kimlik kazanmış, böylece Samsun'dan tüm Anadolu'ya yayılan kurtuluş mücadelesi başlamıştır. İlk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele'yi, Aziz Türk Milleti her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Ülkemizin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içinde cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimizin Cenab-ı Allah'ım yar ve yardımcısı olsun. Başta Samsunlu hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; en derin muhabbetlerimle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Konuşmaların ardından öğrenciler kürsüye gelerek şiirler okudu. Tören, halk oyunları gösterileri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekibinin sahne performansının ardından devam etti. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bandosu'nun gösterisi ve bayrak yürüyüşleriyle program sona erdi.