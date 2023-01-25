Samsun'da 288 litre kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Samsun'da 288 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da 288 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde iki araçta arama yaptı. Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde F.G'ye ait 34 CZA 708 plakalı araç ve S.B'y ait 06 CMF 629 plakalı araçta yapılan aramada, 411 şişe halinde 288 litre yabancı bandrollü kaçak viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Tekkeköy Tragger Samsun Güncel Haberler

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