Samsun'da 274 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Samsun'da 274 bin öğrenci ders başı yaptı Deprem bölgesinden gelen 1157 öğrenci de eğitime başladı Samsun'da, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 274 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Samsun'da 274 bin öğrenci ders başı yaptı

Deprem bölgesinden gelen 1157 öğrenci de eğitime başladı

SAMSUN - Samsun'da, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi ders zilinin çalmasıyla yaklaşık 274 bin öğrenci dersbaşı yaptı. Deprem bölgesinden şehre gelen 1157 öğrenci de eğitime başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde öğrenciler bugün dersbaşı yaptı. Samsun'da ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında, kurumların misafirhanelerinde, oteller ve evlerde konaklayan ailelerin çocukları da eğitime başladı. Deprem afeti sonrası okulların normalleşme sürecinde en etkin kurumlar arasında yer aldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, depremzede çocukların en iyi şekilde eğitim almaları için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Deprem bölgesinden gelen 1157 öğrencimiz okullarımıza yerleşmiş durumda"

Depremzede öğrencilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Müdür Ağar, "İkinci eğitim dönemimiz bugün itibarıyla başladı. Büyük bir felaketin sonrasında okullarımız normalleşme sürecinde en etkin kurumlar arasında kendine yol buluyor. Öğrencilerimizin bir an önce okullarında eğitim görmeleri aslında toplumun normalleşmesi için kritik bir aşamadır. Bugün itibarıyla okullarımızda deprem bölgesinden gelen 1157 öğrencilerimiz burada okullara yerleştirilmiş durumda. Bizlerin ulaşıp kayıtlarını yaptığımız 1157 çocuğumuz var. Yerleşmeler devam ettiği sürece bu rakam artıyor. Biz okullarımıza yerleşen bütün depremzede öğrencilerimizi rehberlik servisimiz ile ilişkilendirdik. Öğrencilerimizin başta kıyafet, kırtasiye malzemesi ve diğer tüm eksikliklerini hızlı bir şekilde tamamladık. Yine bunun ötesinde depremin olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere de tüm okullarımızda psikososyal çalışmalarımız da başlamış durumdadır. Milli Eğitim Bakanlığımız psikososyal planını yayınladı. Bugün itibarıyla okullarımızdaki öğretmenlerimize, depremden etkilenen öğrencilerimize, ailelerine psikoöğretim programları şeklinde uygulamalar yapılıyor" dedi.