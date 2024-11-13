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Samsun'da 27 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Samsun'da 27 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda 3'ü antika 27 ruhsatsız silah ele geçirilirken, ikametlerin sahibi gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde ikametlerinde 3'ü antika 27 silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmanın ardından İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 3 antika tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 159 tabanca fişeği ve 52 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan ikametlerin sahibi M.S. (43), emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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