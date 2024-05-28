Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 26 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "kasten yaralama", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "resmi belgede sahtecilik" ve "basit yaralama" suçlarından 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin (34) yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, N.D'yi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunduğu adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title