Samsun'da 254 Adet Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Çarşamba ilçesinde bir araçta yapılan aramada 254 adet kaçak elektronik sigara bulundu.
Samsun'da jandarma tarafından 254 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çarşamba ilçesi Ordu- Samsun karayolu üzerinde kaçak elektronik sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine şüpheli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan kontrolde 254 adet kaçak elektronik sigara elde edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel