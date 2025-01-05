Samsun'da 250 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge Pass edildi
Samsun'un Canik ilçesinde yapılan operasyonla 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.
Ekiplerin yaptığı aramada 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel