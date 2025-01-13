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Samsun'da 250 Bin Liralık Ziynet Eşyası ve 12 Milyon Liralık Çek Çalındı, 1 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da 250 Bin Liralık Ziynet Eşyası ve 12 Milyon Liralık Çek Çalındı, 1 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla 12 milyon liralık çek ve senet çalan iki şüpheliden biri yakalandı. Polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek operasyona geçti.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 12 milyon liralık çek ve senet çalan 2 şüpheliden biri yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 23 Aralık 2024'te İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi 981 Sokak üzerindeki bir ikametten yaklaşık değeri 250 milyon olan ziynet eşyası ve 12 milyon lira değerindeki çek ve senetlerin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheliler S.Y. (24) ve M.Y'yi (22) tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, S.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan kadın zanlı, kucağında bebeğiyle emniyete götürüldü.

M.Y'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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