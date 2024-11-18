Samsun'da 25. Ulusal Çocuk Forumu Başladı

Samsun'da "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" Karadeniz bölgesindeki 18 ilden çocukların katılımıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun'da bir otelde "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" düzenlendi.

Kentte "Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk" temasıyla 2 gün sürecek programın açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, yaptığı konuşmada, "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" programının ülke genelinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakanlık olarak çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek, haklarını savunmak ve çocukları her türlü tehlikeden korumak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Yenigün, "Bizim medeniyetimiz çocuklarımıza özen göstermeyi, değer vermeyi ve sahip çıkmayı öğreten çok zengin bir mirası, geleneği ve kültürü bizlere bıraktı. Bakanlık olarak yaptığımız bütün çalışmalarda çocuk haklarını temel ilke olarak kabul ediyor, her çocuğun temel hizmetlere erişmesi, çocukları ilgilendiren tüm konularda çocuklarımızın görüşlerine başvurulmasını önemsiyoruz. Siz gençlerimizin, yavrularımızın gözlerinin ışıltısı bizlere yol gösteriyor ve yüzünüzün gülmesi bizlere yeni çalışmalar yapmak için de ilham veriyor. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğinde şimdiki çocukların söz sahibi olacağını söyleyen Yenigün, şunları kaydetti:

"Hedeflerinize ulaşmanız yolunda her zaman dürüst, merhametli ve adil olmalıyız. Bizi biz yapan değerlerimizi, merhameti, alçak gönüllülüğü, nezaketi, saygıyı, dostluğu bütün amaçlar üstünde tutmayı da ihmal etmemeliyiz. Dünyada yaşanan olaylarda çocuk haklarını kabul etmiş ülkelerin çocuklara karşı işlenen acımasız savaş suçlarına özellikle sessiz kaldığını üzüntüyle izliyoruz, Ukrayna'da olduğu gibi, Gazze'de olduğu gibi. Bu acı olaylar bizleri yıldırmayacak, aksine çocukların yaşama, korunma, eğitim, sağlık gibi temel haklarını sormak ve dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak için bizler daha büyük şevkle çalışacağız. İnşallah dünyamız sizlerin yaşama sevinci, neşesi, umudu ve masumiyetiyle güzelleşiyor. Daha vicdanlı, merhametli ve sevecen hale geliyor. İnşallah bunun da devamı her zaman olsun istiyoruz."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Türk medeniyetinin tarihin her döneminde çocuklara ve çocuk haklarına değer verdiğine işaret ederek, "Barış, huzur ve güven içinde yaşaması gereken çocuklarımızın maalesef savaşlara ve ölümlere tanık olduğu bir dönemdeyiz. Çocuklarımızın hak ettiği dünya bu değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da yıllardır tüm dünyaya çağrısını yaptığı gibi 'daha adil bir dünya mümkün', bu hem çocuklarımız için hem de tüm insanlık için mümkün." diye konuştu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de "Çocuklarımızın haklarını en iyi şekilde koruyabiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve onları hayata en iyi şekilde hazırlayabiliyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için seslerini duyurabilmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, protokol üyeleri ve 18 ilden gelen çocuklar katıldı.