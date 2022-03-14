Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı - Haberler

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Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı

AA - Veysel Altun - Güncel
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Samsun'da 25 mahallenin yolu kardan kapandı

Samsun'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'da kar nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atakum'da 9, Terme'de 1, Salıpazarı'nda 10 ve Ayvacık'ta 5 olmak üzere 25 kırsal mahalle ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Merkez ve kırsalda daha önceden hazırlık yaptıklarını aktaran Demir, "Kar yağar yağmaz arkadaşlarımız harekete geçti. Dün akşam kapalı mahalle yolumuz yoktu. Gece etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı kırsal mahallelerimizde 25 mahalle yolu kapandı. Ekiplerimiz de hemen harekete geçti. Şu an kapalı mahallelerimizde yol açma çalışmaları sürüyor. Ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

AA / Veysel Altun - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı, Samsun, kar, Güncel, Haberler

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