Samsun'da 245 litre mazot çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde, iş yerinden 245 litre mazot çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir iş yerinin jeneratöründen ve deposundan mazot çalındığı ihbarı üzerin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında ele geçirilen variller halindeki 245 litre mazot sahibine teslim edildi.