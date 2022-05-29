Samsun'da 245 litre mazot çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 245 litre mazot çalan 2 şüpheli yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da 245 litre mazot çalan 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, iş yerinden 245 litre mazot çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, iş yerinden 245 litre mazot çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir iş yerinin jeneratöründen ve deposundan mazot çalındığı ihbarı üzerin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında ele geçirilen variller halindeki 245 litre mazot sahibine teslim edildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Jandarma Hisarcık İlkadım Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title