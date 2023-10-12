Samsun'da 245,44 gram esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 245,44 gram esrar ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 245,44 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Bafra Meşeli Türkmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 245,44 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN