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Samsun'da 240 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 240 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda 240 litre etil alkolü ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Samsun Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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