Samsun'da 240 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan bir hafif ticari aracı, İlkadım ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 240 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.