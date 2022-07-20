Samsun'da 239 bin 400 makaron ele geçirildi Samsun'da düzenlenen operasyonda 239 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Samsun'da düzenlenen operasyonda 239 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Konuk Sokak'ta belirlenen depoya operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 2 kompresör, tütün kurutma makinesi, 40 bin 600 doldurulmuş makaron sigara, 198 bin 800 bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron, 122 adet 1 kilogramlık sahte bandrollü tütün ve 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan E.A. emniyete götürüldü. AA / Recep Bilek - Güncel Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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