Samsun'da 23 Suç Kaydı Olan Hırsız Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde inşaat alanındaki soyunma odasından para çalan 35 yaşındaki hırsız, 23 suç kaydı ile gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde 23 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlıktan yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde devam eden inşaatta, ustalara ait soyunma odasından, 6 bin 500 lira nakit para çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri şüpheli M.Ş'yi (35) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının 23 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel