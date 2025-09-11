Haberler

Samsun'da 23 Suç Kaydı Olan Hırsız Yakalandı


Samsun'un Canik ilçesinde inşaat alanındaki soyunma odasından para çalan 35 yaşındaki hırsız, 23 suç kaydı ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Canik ilçesinde devam eden inşaatta, ustalara ait soyunma odasından, 6 bin 500 lira nakit para çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri şüpheli M.Ş'yi (35) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının 23 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
