Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gemi ziyaretleri başladı

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG-Yıldırım Fırkateyni ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG-Dost ziyarete açıldı.

Samsun Limanı Samport Rıhtımı'na demirleyen TCG-Yıldırım ve TCSG-Dost gemileri, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

TCG-Yıldırım'ı ziyaret edenler ayrıca gemiye konuşlanan helikoptere binme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden Ramazan Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarıyla gemileri ziyaret etmekten dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Gemilerin daha çok tanıtılmasını isteyen Gökçe, "Halkın daha çok görmesini isterim. Mevcut durumda insanlar sadece sosyal medyadan bir şeyler görüyor. Canlı ve yerinde görerek daha güzel günlere gideceğimizin göstergesi olabilir." dedi.

Zülal Gökçe de gemiyi gezmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Zeynep Altun ise gemiyi çok güzel bulduğunu dile getirdi.