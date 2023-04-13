Samsun'da '23 Nisan' provasında rahatsızlanan 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterinin provası sırasında 18 öğrenci rahatsızlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterinin provası sırasında 18 öğrenci rahatsızlandı.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösteri için Vezirköprü Spor Salonu'na prova yapmaya başladı. Bir süre öğrencilerin 18'inde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri meydana geldi.

Bunun üzerine rahatsızlanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk muayenelerinde bir bulguya rastlanmayan öğrencilerin rahatsızlıklarının nedeninin belirlenmesi amacıyla kan testi yapıldı.

Hastanede bir süre müşahede altında tutulan öğrenciler, daha sonra taburcu edilerek aileleriyle evlerine gönderildi.