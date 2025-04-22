Samsun'da 23 Nisan Kutlamaları: TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı
Samsun Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 gemisinin vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurdu. Geminin ziyareti sırasında personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verecek.
Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.
Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisinin ziyarete açık kısmı vatandaşlar tarafından gezilebilecek.
Ziyaret sırasında TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verecek.