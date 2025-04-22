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Samsun'da 23 Nisan Kutlamaları: TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı

Samsun'da 23 Nisan Kutlamaları: TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı
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Samsun Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 gemisinin vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurdu. Geminin ziyareti sırasında personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verecek.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açılacak.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 gemisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacağı belirtildi.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisinin ziyarete açık kısmı vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Ziyaret sırasında TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verecek.

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Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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