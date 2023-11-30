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Samsun'da 23 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Samsun'da KOM polisi tarafından bir akaryakıt tankeri içinde 23 bin 333 litre 'karışımlı kaçak akaryakıt' ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından bir akaryakıt tankeri içinde 23 bin 333 litre 'karışımlı kaçak akaryakıt' ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir akaryakıt tankeri içinde 23 bin 333 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili H.M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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