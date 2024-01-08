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Samsun'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, firari işlemlerinin ardından yetkililere teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından yetkili makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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