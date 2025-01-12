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Samsun'da 2024 Yılında Tramvaylarla 24 Milyon Yolcu Taşındı

Samsun'da 2024 Yılında Tramvaylarla 24 Milyon Yolcu Taşındı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tramvaylar ile 24 milyon 86 bin yolcu taşındığını ve ulaşımda geliştirdikleri hizmetlerle 71 milyondan fazla kişiye hizmet verdiklerini açıkladı.

Samsun'da, 2024 yılında 102 bin sefer yapan tramvaylar, 2 milyon 767 bin kilometre kat ederek 24 milyon 86 bin yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tramvaylar, kent içi ulaşımdaki otobüsler, SAMAIR otobüsleri, Odak Samsun otobüsleri ve otoparklar olmak üzere, 2024 yılında 71 milyonu aşkın kişiye hizmet verildi.

Kent içi ulaşımın can damarı olan 35 kilometre uzunluğundaki hafif raylı sistem Üniversite-Tekkeköy hattında 43 istasyon ve 29 tramvayla hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılında 2 milyon 767 bin kilometre yol kat edip 102 bin sefer yapan tramvaylar, 24 milyon 86 bin yolcu taşıdı.

Ulaşımda otobüs hatlarının işletmesini de 2024 yılında kendi bünyesine alarak hizmet yelpazesini genişleten SAMULAŞ, 10 adet körüklü otobüsü de filosuna dahil ederek araç parkurunu güçlendirdi. Günlük sefer sayısını da 1720'ye çıkaran SAMULAŞ, yıl boyunca 11 milyon 763 bin kilometre yol kat ederek 529 bin sefer yaptı, 47 milyon 160 bin yolcuya hizmet verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımında kaliteyi her gün biraz daha yükselterek çalıştıklarını aktardı. Ulaşım ağını kent içinde her geçen gün daha da genişlettiklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Odak Samsun Otobüslerini, SAMAIR Otobüslerini hizmete aldık. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüsleri filomuza dahil ederek kent içi ulaşıma yeni bir soluk kazandırdık. 42 metre uzunluğunda 10 yeni tramvayın ihalesini gerçekleştirdik. Abonman indirimlerimizden, aktarmaların bir saat ücretsiz olmasına kadar birçok hizmeti kısa sürede başlattık. Şehrimiz için insanımız için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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