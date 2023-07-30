Samsun'da 2023 yılında meydana gelen orman yangınlarına hızlı müdahale

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2023 yılı içerisinde meydana gelen 7 orman yangının 3,91 hektar alan (ha) örtü yandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına ilk müdahale süresinin hızlı olması ormanların kül olmasının önüne geçti.

Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde 5 derece tehlike sınıflandırması bulunuyor. Samsun ormanlarının yüzde 37'si ikinci derece (Vezirköprü), yüzde 63'ü ise üçüncü derece (Bafra yüzde 27, Samsun yüzde 36) yangına hassas orman bölgesi olarak dikkat çekiyor. Bölge müdürlüğünün orman yangınları ile mücadele gücü ise Samsun'da 4 gözetleme kulesi, 7 arazöz, 36 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 116 orman yangın işçisi olarak hizmete hazır olarak bekliyor.

2023 yılında Samsun ormanlarında toplam 7 adet yangın meydana geldi. Bafra'da meydana gelen 3 orman yangınında 2,59 ha örtü yanarken yangınlara ilk müdahale süresi 10 dakika oldu. Alaçam'da meydana gelen 2 orman yangınında 0,51 ha örtü küle dönerken bu yangınlara da ilk müdahale süresi 10 dakika oldu. Samsun ve Vezirköprü ormanlarında da 1'er kez orman yangını meydana gelirken bu yangınlarda ise 0,27 ha örtü küle döndü. Bu yıl içerisinde meydana gelen orman yangınlarından toplam 3,91 ha örtü küle dönerken, yangınlara ilk müdahale süresi ise 9,5 dakika olarak kayıtlara geçti. Müdürlüğün yangınlara anında müdahalesi ile ormanlarının kül olmasının önüne geçildi.

10 milyondan fazla fidan üretimi

Öte yandan bölge müdürlüğü Samsun'da yılda ortalama 10 milyondan fazla fidanın üretimi ve bakımını gerçekleştiriyor. Bu çerçevede 2023 yılında da 6 milyon 800 bin TL değerindeki 2 milyon 237 bin 210 adet fidanın üretimi şu ana kadar gerçekleştirildi. Üretilen 134 değişik türdeki fidan; ormanlara dikiliyor, reyonlarda teşhir ediliyor ve Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yılda 134 türde 10 milyon fidan üretilerek Türkiye'nin yeşillenmesine vesile olunuyor. - SAMSUN