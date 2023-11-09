Samsun'da 2023 Ekim Ayında 887 Trafik Kazası: 3 Ölü, 548 Yaralı

Samsun'da 2023 Ekim ayında meydana gelen 887 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 548 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar acılara sebep oldu.

Samsun'da 2023 Ekim ayında polis bölgesinde meydana gelen 887 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 548 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Ekim ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Ekim ayında Samsun'da 400'ü ölümlü-yaralamalı ve 487'si maddi hasarlı toplamda 887 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 548 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 272 kişi öldü

Türkiye genelinde ekim ayında 49 bin 201 kaza meydana geldi. Bu kazaların 222'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 272 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 47 kişi yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 879'unu bisiklet, 7'sini at arabası, bin 973'sini motorlu bisiklet, 7 bin 487'ini motosiklet, 16 bin 125'ini otomobil, 872'ini minibüs, 4 bin 885'ini kamyonet, 694'ünü kamyon, 767'sini çekici, 572'sini otobüs, 312'ini traktör, 9"unu arazi taşıtı, 94'ünü özel amaçlı, 47'sini iş makinesi, 25'ini ambulans, 9'unu tanker, 2'sini tren, 11'ini tramvay ve 651'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN