Samsun'da 2023 Ağustos Ayında 947 Trafik Kazası: 4 Ölü, 774 Yaralı

Samsun'da 2023 Ağustos ayında meydana gelen 947 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 774 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan sürücü ve vatandaşlar, tedbirlere uymamaları sonucunda birçok acı olayın yaşanmasına sebep oldu. Türkiye genelinde ise ağustos ayında 51 bin 657 kaza meydana gelirken, 313 kişi hayatını kaybetti ve 36 bin 971 kişi yaralandı.

Samsun'da 2023 Ağustos ayında polis bölgesinde meydana gelen 947 trafik kazasında 4 kişi öldü, 774 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Ağustos ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Ağustos ayında Samsun'da 504'ü ölümlü-yaralamalı ve 443'ü maddi hasarlı toplamda 947 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 774 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 313 kişi hayatını kaybetti

Türkiye genelinde ağustos ayında 51 bin 657 kaza meydana geldi. Bu kazaların 252'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 313 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 971 kişi ise yaralandı.

Araçların cinsleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 1170'ini bisiklet, 2'sini at arabası, 2 bin 342'sini motorlu bisiklet, 8 bin 816'sını motosiklet, 20 bin 695'ini otomobil, 917'sini minibüs, 5 bin 995'ini kamyonet, 893'ünü kamyon, 960'ını çekici, 605'ini otobüs, 675'ini traktör, 30'unu arazi taşıtı, 97'sini özel amaçlı, 61'ini iş makinesi, 28'ini ambulans, 25'ini tanker, 1'ini tren, 7'sini tramvay ve 897'sini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN