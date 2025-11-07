Samsun'da 200 Kilogram Kaçak Midye Ele Geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde yapılan dron destekli denetimlerde, denizde çuvallara saklanmış 200 kilogram kaçak midye ele geçirildi. Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Samsun'un Terme ilçesinde denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram kum şırlanı (midye) ele geçirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Terme ilçesinde deniz ürünlerinin korunmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kaçak avlandığı belirlenen ve denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram midye ele geçirdi.
Şüphelilerin orman içindeki bağlantı yollarını kullanarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Ele geçirilen midyeler, yeniden denize bırakıldı.