Samsun'da 200 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonla 200 bin makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 200 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel