Haberler

Samsun'da 20 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde yapılan operasyonda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

Bir depoda yapılan aramada valize gizlenmiş 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar H.G. (25) ve İ.G. (29) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Bomba yüklü araç balıkçıların ağına takıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, T plakalı Ferrari'lerin peşine düştü

Maliye, bu plakaları kullanan Ferrari'lerin peşine düştü
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.