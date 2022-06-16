Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı. Samsun- Sinop kara yolunun Altınay mevkisinde Samsun istikametine giden İmehan G'nin (35) kullandığı 57 HA 155 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Hakan K. (21) idaresindeki 55 AAT 462 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşillik alana devrildi. Alaçam Adliyesi personelleri olduğu öğrenilen 57 HA 155 plakalı araçta bulunan sürücü İmehan G, Yeter Ç. (37), Elif Y. (34) ile diğer araçta bulunan sürücü Hakan K, Sedat Ç. (21) ve bebek İbrahim E. U. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Veysel Altun - Güncel Tragger Samsun Sinop Bafra Güncel Haberler

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