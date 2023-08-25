Samsun'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 2 otomobilin kafa kafaya çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde Sevgi Kafe mevkiinde 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet F. K.'nin kullandığı 55 AJP 687 plakalı otomobil virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Esra E.idaresindeki 06 MLP 19 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hamile olduğu öğrenilen Esra E., aynı otomobildeki eşi Zekeriya E. ve diğer otomobilin sürücü Ahmet F. K. yaralandı. Yaralı eşler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.