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Samsun'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.