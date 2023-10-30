Samsun'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta K.A. (39) yönetimindeki 55 JP 529 plakalı otomobil, M.G. (30) idaresindeki 06 REN 34 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan M.H. (43) ile T.Ç. (68) yaralandı.
Yaptıkları ilk müdahalenin ardından112 Acil Servis ekipleri yaralıları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Güncel