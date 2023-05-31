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Samsun'da 2 motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Samsun'da 2 motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Güncel Haberler

Samsun'da otomobilin 2 motosiklete çarpıp 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun'da 2 motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

SAMSUN Samsun'da otomobilin 2 motosiklete çarpıp 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş E. idaresindeki 55 AGT 753 plakalı otomobil önce Samet A. yönetimindeki 55 ABU 130 plakalı motosiklete, ardından da Resul D.'nin kullandığı 55 RD 732 plakalı motosikletle çarptı. Kazada, motorun üzerinden fırlayarak savrulan Samet A. yaralanırken, diğer motosiklet sürücüsü Resul D. ise kazayı yara almadan atlattı. Samet A. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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