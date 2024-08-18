Samsun'da 2. Motosiklet Festivali düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "2. Motosiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübünce (VEMOK) düzenlenen festivale, farklı illerden yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı.

İlçe merkezinde motosikletlilerin oluşturduğu kortejle başlayan festival, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda kurulan kamp alanında devam etti. Motosiklet tutkunları, burada düzenlenen çeşitli etkinlikler, oyun ve yarışmalara katıldı.

VEMOK Başkanı Emre Atıcı, birçok ilden motosiklet kulüpleri ve motosiklet tutkunlarının bir araya geldiğini belirterek, "Festival kapsamında düzenlenen oyunlar ve konserlerle tüm katılımcılara eğlenceli bir festival yaşatıyoruz. Farklı şehirlerden gelen motosikletliler birbirleriyle kaynaşma imkanı bulacak. Festival hem Samsun'un hem de Vezirköprü'nün tanıtımı için önemli bir etkinlik." dedi.