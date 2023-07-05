Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük bir kız çocuğu ise savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan kardeşler tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı küçük bir kız çocuğuda savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan A.G. ve amcası E.G. yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.E., E.E., B.K., E.K.Ç. ve H.K. ile 18 yaşından küçük bir kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorgılanması tamamlanan M.E. ve E.E. adlı kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.K., E.K.Ç ve H.K ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük kız çocuğu ise Çocuk Savcısına ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.