Samsun'da 2 kişiyi öldüren sanığa iki kez müebbet hapis cezası - Haberler

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Samsun'da 2 kişiyi öldüren sanığa iki kez müebbet hapis cezası

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da 2 kişiyi öldüren sanığa iki kez müebbet hapis cezası

Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanık iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanık iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kent dışındaki bir cezaevinde bulunan tutuklu sanık Yaşar Mertoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın ve maktuller Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'un yakınları ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar duruşmasında son savunmasını yapan Yaşar Mertoğlu, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u "kasten öldürmek" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına hükmetti.

Güzelyalı Mahallesi'nde 27 Temmuz 2021'de bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Yaşar Mertoğlu, iş yerinde çıkan kavgada Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi Mahkeme Samsun Güncel Haberler

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